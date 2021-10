In den USA haben die regierenden Demokraten von Präsident Biden ihre Pläne für eine Besteuerung von extrem reichen Amerikanern vorgestellt.

Der demokratische Senator Wyden erklärte in Washington, es sollten solche Menschen besteuert werden, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen Besitz von mehr als einer Milliarde Dollar oder ein Jahresgehalt von mehr als 100 Millionen Dollar hätten. Betroffen wären davon landesweit lediglich rund 700 Personen. Mit der Steuer könnten hunderte Milliarden Dollar eingenommen werden, fügte Wyden hinzu. Dadurch würde sichergestellt, dass die reichsten Menschen des Landes ihren fairen Anteil an historischen Investitionen etwa in Kinderbetreuung oder den Umgang mit der Klimakrise zahlten.



Biden und die Demokraten ringen derzeit um zwei gewaltige Investitionspakete: Ein Infrastrukturpaket mit einem Umfang von 1,2 Billionen Dollar und eines für umfassende Sozialreformen und den Klimaschutz, dessen Umfang zwischenzeitlich bei 3,5 Billionen lag. Eine Senatorin un ein Senator der Demokraten sowie die oppositionellen Republikaner lehnen dies als zu teuer ab.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.