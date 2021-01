Der künftige US-Präsident Biden ist zu seiner heutigen Vereidigung in Washington eingetroffen.

Er wollte ursprünglich mit dem Zug in die Hauptstadt fahren, so wie er dies jahrzehntelang als Senator tat. Doch aufgrund von Sicherheitsbedenken nach dem Angriff auf das Kapitol nahm er das Flugzeug. Vor seiner Abreise hatte Biden eine Abschiedsrede im Stützpunkt der Nationalgarde in New Castle in seinem Bundesstaat Delaware gehalten.



Die Vereidigung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der scheidende Präsident Trump nimmt nicht daran teil. Er wandte sich am Abend in einer Abschiedsbotschaft per Video an die Amerikaner und nahm zahlreiche Erfolge für sich in Anspruch. So habe seine Regierung die großartigste Wirtschaft in der Geschichte des Landes aufgebaut, sagte Trump. Er rief die Amerikaner auf, für die neue Regierung zu beten.

