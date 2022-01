Gespräche zur Ukraine-Krise zwischen USA und Russland in Genf (Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS)

Die US-Unterhändlerin, Vizeaußenministerin Sherman, sagte, man sei zum Beispiel bereit, über Themen wie die Begrenzung von Manövern oder die Stationierung von Raketen zu sprechen. Solche Gespräche könnten etwa im Rahmen des Russland-Nato-Rates stattfinden, der am Mittwoch in Brüssel tagt. Forderungen Moskaus nach Garantien für ein Ende der Nato-Osterweiterung wies Sherman erneut zurück. Für den Fall einer militärischen Eskalation in der Ukraine-Krise drohte sie Russland nochmals mit massiven Konsequenzen. - Der russische Vize-Außenminister Rjabkow erklärte, die fast achtstündigen Beratungen seien schwierig, aber sehr professionell gewesen. Man habe erneut dargelegt, dass Russland keinen Überfall auf die Ukraine plane. Es sei aber auch klar, dass bei wichtigen Forderungen Fortschritte erzielt werden müssten. Dazu zählten ein Ende der Nato-Osterweiterung und ein Verzicht des westlichen Militärbündnisses auf eine Stationierung von Angriffswaffen nahe der russischen Grenze. Von diesen Forderungen werde Russland nicht abrücken.

