US-Präsident Trump hat zurückhaltend auf Erkenntnisse des Geheimdienstes CIA reagiert, wonach Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Khashoggi angeordnet haben soll. Trump nannte diese Einschätzung verfrüht.

Ihm werde am Dienstag ein vollständiger Bericht zu dem Fall vorgelegt, sagte er auf einer Reise nach Kalifornien. Die Führung in Riad bestreitet eine direkte Verwicklung in den Mord an Khashoggi.



Die EU äußerte sich unzufrieden mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen. Bundesaußenminister Maas und seine EU-Kollegen stellten sich hinter eine entsprechende Erklärung der EU-Außenbeauftragten Mogherini. Darin wird "eine gründliche, glaubwürdige und transparente Untersuchung" der vorsätzlichen Tötung Khashoggis verlangt.