In den USA ist Anthony Blinken als neuer Außenminister bestätigt worden.

Im Senat erhielt er 78 Ja-Stimmen; 22 Senatorinnen oder Senatoren stimmten gegen ihn. Blinken ist 58 Jahre alt; er berät den neuen US-Präsidenten seit fast 20 Jahren. In einer Anhörung vor dem Senat hatte Blinken sein Bekenntnis zu internationaler Zusammenarbeit bekräftigt und erklärt, keine der großen Herausforderungen der Zukunft könnten von einem Land allein bewältigt werden. Die neue US-Regierung strebt unter anderem in wesentlichen Bereichen der Außenpolitik eine Abkehr vom Kurs des früheren US-Präsidenten Trump an, etwa in der Iranpolitik. Im UNO-Sicherheitsrat bekannte sich die neue US-Regierung zum Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mills, erklärte außerdem, Präsident Biden wolle die Hilfen für die Palästinenser wieder aufnehmen und diplomatische Vetretungen wiedereröffnen, die von der Vorgängerregierung geschlossen worden waren.

