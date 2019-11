Der US-Medienunternehmer und frühere Bürgermeister von New York, Bloomberg, zieht eine Kandidatur für die Demokraten bei der kommenden Präsidentschaftswahl in Betracht.

Sein Berater Wolfson teilte mit, Bloomberg sei besorgt, dass die derzeitigen Anwärter es nicht mit Präsident Trump aufnehmen könnten. Laut "New York Times" ist es wahrscheinlich, dass sich der 77-Jährige noch in dieser Woche für den Vorwahlkampf in Alabama und damit als Präsidentschaftskandidat registrieren lässt.