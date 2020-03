Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA auf.

Das teilte sein Wahlkampfstab mit. Fortan werde er den früheren Vizepräsidenten Biden unterstützen. Das Wichtigste sei, bei der Präsidentschaftswahl im November Amtsinhaber Trump zu besiegen, erklärte Bloomberg.



Er hatte am gestrigen so genannten Super Tuesday nur in Amerikanisch-Samoa gewonnen. Die ersten vier Vorwahlen hatte er ausgelassen.



Bloomberg hat mehrere Hundert Millionen Dollar in seinen Wahlkampf investiert. Er war erst vor drei Monaten in das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur eingestiegen.



Beim Super Tuesday war vor allem Biden erfolgreich, gefolgt vom bisher führenden Senator Sanders.