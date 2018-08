Die USA werfen neben Russland auch China, Nordkorea und dem Iran vor, sich in die Wahlen in den Vereinigten Staaten einzumischen.

Sicherheitsberater Bolton sagte dem Fernsehsender ABC, man habe Hinweise auf Manipulationsversuche durch diese Länder. Es seien Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Im November finden in den USA Wahlen unter anderem zum Repräsentantenhaus statt.



Präsident Trump hatte in einem Tweet erklärt, beim Thema Wahlmanipulation solle man nicht nur nach Russland, sondern auch nach China blicken.



Derzeit gibt es eine Untersuchung darüber, ob Russland sich in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt hat, um Trump zu helfen.