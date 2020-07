Nach einer Lobeshymne auf US-Präsident Trump geraten der größte hispanische Lebensmittelkonzern in den USA, Goya Foods, und sein Chef Robert Unanue zunehmend in die Kritik; NGOs und User in den Sozialen Medien fordern zum Boykott der Lebensmittel auf.

Die größte Organisation jugendlicher Einwanderer "United We Dream" startete eine Petition für den Boykott von Goya-Produkten. Indirekt rief auch der frühere Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister im Kabinett von Barack Obama, Julian Castro, dazu auf, indem er auf Twitter schrieb: "Unanue lobt einen Präsidenten, der Latinos verunglimpft und böswillig angreift, um einen politischen Gewinn zu erzielen." US-Amerikaner sollten zweimal überlegen, bevor sie Goya-Produkte kauften.



Zuvor hatte Konzernchef Unanue, nachdem ihn Trump ins Weiße Haus eingeladen hatte, auf Twitter geschrieben: "Wir sind alle wirklich gesegnet, eine Führungsperson wie Präsident Trump zu haben." Unanue verglich Trumps Schaffensgeist mit dem seines Großvaters, der Goya 1936 angeblich mit nur einem Dollar gegründet haben soll. Trump schrieb seinerseits, er liebe Goya Foods.

Konzernchef Unanue rudert zurück

Nach Kritik in den Sozialen Medien hatte der Konzernchef versucht seine Aussage zu relativieren. Man könne nicht absagen, wenn ein Präsident jemanden einlade. Das habe er auch bei Trumps Vorgänger Obama nicht gemacht. Die Kritik hielt weiter an. Mittlerweile äußert sich Unanue nicht mehr zu den Boykottaufrufen. Doch der Sohn des US-Präsidenten, Donald jr., twitterte: "Die linke Mafia will eines der größten hispanischen Unternehmen der USA abschaffen, weil sie erkennen, dass der Präsident große Führungsstärke gezeigt hat? (nicht sehr geschickt)."



Goya-Produkte sind vor allem in Latino-Haushalten verbreitet. Trump steht im November zur Wiederwahl. Momentan versucht er mit den Latinos eine große Wählergruppe für sich zu gewinnen. So trafen sich in der vergangenen Woche auch Mexikos Präsident Obrador und Trump in Washington.