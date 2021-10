Der amerikanische Außenminister Blinken hat seinen verstorbenen Amtsvorgänger Powell gewürdigt.

Powell sei eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und ein großartiger Mensch gewesen, sagte Blinken in Washington. Er habe ständig zugehört, gelernt und sich an neue Situationen angepasst. Und er habe Fehler zugeben können. Das sei nur ein weiteres Beispiel für seine Integrität gewesen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, erklärte, mit dem Tod von Powell habe Amerika eine bahnbrechende Führungspersönlichkeit verloren. Der frühere Präsident Bush würdigte den Verstorbenen als großartigen Staatsdiener, auf dessen Beratung und Expertise sich viele Präsidenten verlassen hätten.



Colin Powell starb nach Angaben seiner Familie an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er wurde 84 Jahre alt.

