Der frühere CIA-Direktor Brennan erwägt juristische Schritte gegen den Verlust seines Zugangs zu streng vertraulichen Informationen.

Anwälte hätten ihn bereits kontaktiert, um ihn über die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung gegen die Maßnahme von US-Präsident Trump aufzuklären, sagte Brennan in einem Interview im Fernsehen. Es gehe ihm dabei auch darum, den drohenden Entzug der Sicherheitsfreigabe von neun anderen Personen zu verhindern, die mit Kritik an Trump aufgefallen seien oder mit Ermittlungen zur Russland-Affäre zu tun hätten.



Trump hatte Brennan die Sicherheitsgenehmigung entzogen und dies zunächst mit dessen Kritik an seinen Aktionen begründet. Später erklärte der Präsident, die Entscheidung sei auch auf seinen Ärger über die Russland-Ermittlungen zurückgegangen.