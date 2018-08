Der US-amerikanische Dramatiker Neil Simon ist tot.

Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in New York City. Simon galt als einer der erfolgreichsten Theater- und Drehbuchautoren in den Vereinigten Staaten. 1955 trat er zum ersten Mal am Broadway als Autor in Erscheinung. Bekannt wurde er vor allem durch Komödien. Von ihm stammen beispielsweise die textlichen Grundlagen für die Filme "Ein seltsames Paar" mit Jack Lemmon und Walter Matthau in den Hauptrollen sowie "Hotelgeflüster" ebenfalls mit Matthau als Hauptdarsteller. Zudem adaptierte Simon das Musical "Sweet Charity" für die Bühne. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzer-Preis und dem Tony Award. Zudem war er mehrmals für einen Oscar nominiert.