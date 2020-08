Im Alter von 72 Jahren ist Robert Trump, der jüngere Bruder von US-Präsident Donald Trump gestorben. Er war schwer erkrankt in einer Klinik in New York behandelt worden.

Die Nachricht vom Tod seines Bruders gab der Präsident in einer Erklärung bekannt. Er sei nicht nur sein Bruder, sondern auch sein bester Freund gewesen, heißt es darin. Trump hatte seinen erkrankten Bruder erst am Freitag in der Klinik in New York besucht und danach erklärt, dieser mache eine schwere Zeit durch. Über die Todesursache wurde nichts mitgeteilt.



Robert Trump war früher als Manager im Immobilienunternehmen der Familie tätig. Zuletzt machte er von sich reden, als er vergeblich versuchte, die Veröffentlichung des Buchs seiner Nichte Mary gerichtlich zu verhindern.