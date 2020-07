Washingtons Bürgermeisterin Bowser hat gemeinsam mit mehreren Amtskollegen die US-Regierung aufgefordert, den umstrittenen Einsatz der Bundespolizei in amerikanischen Großstädten zu stoppen.

In einem Brief an Justizminister Barr und Heimatschutzminister Wolf heißt es, der Einsatz von Bundesbeamten sei beispiellos und verstoße gegen die US-Verfassung. Er sei von örtlichen Sicherheitskräften weder bewilligt noch mit ihnen abgesprochen worden. Außerdem warfen die Bürgermeister der US-Regierung vor, die Sicherheitskräfte zu politischen Zwecken zu nutzen.



Die US-Regierung hatte den Einsatz der Bundespolizei in der Stadt Portland gegen den Willen der Stadt und des Bundesstaates durchgesetzt. In Portland kommt es seit Wochen bei Protesten gegen Rassismus immer wieder zu Gewalt zwischen Demonstrierenden und der örtlichen Polizei. US-Präsident Trump hatte gedroht, auch in anderen Metropolen des Landes einzugreifen, beispielsweise in Chicago, New York, Baltimore, Detroit und Philadelphia.