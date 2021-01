Die Bürgermeisterin von Washington, Bowser, drängt auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Vereidigung des gewählten Präsidenten Biden.

In einem Schreiben Bowsers an den amtierenden Minister für Heimatsicherheit, Wolf, heißt es, angesichts der Erstürmung des Kapitols müsse Bidens Amtseinführung am 20. Januar anders vorbereitet werden als frühere Zeremonien. Sie bat Wolf, den Sicherheitszeitraum um die Amtseinführung vom heutigen Montag bis zum 24. Januar auszuweiten und das Kapitol in die Bestimmungen einzubeziehen. Anträge für Demonstrationen sollten für diesen Zeitraum abgelehnt werden. Für das Kapitol und anderes Bundeseigentum auf seinem Gebiet ist juristisch nicht der Hauptstadtbezirk Washington D.C. zuständig, sondern die Regierung.



Bundesaußenminister Maas äußerte die Hoffnung auf einen ungestörten Machtwechsel. Es sei außerordentlich wichtig, dass die Amtsübergabe reibungslos und vor allen Dingen friedlich über die Bühne gehe, sagte der SPD-Politiker im ZDF.

