Amerikanische Bürgerrechtler haben die US-Regierung wegen des Polizeieinsatzes gegen Demonstrierende vor dem Weißen Haus verklagt.

Das Vorgehen mit Tränengas und Gummigeschossen am vergangenen Montag sei gesetzwidrig gewesen, da sich die Menschen friedlich verhalten hätten, teilten die Organisation ACLU und andere Gruppen mit. Fernsehbilder hatten nahegelegt, dass die Polizei einen Korridor freiräumen sollte, damit Präsident Trump anschließend zu Fuß zu einer Kirche nahe seines Amtssitzes gehen konnte. Dort ließ er sich mit einer Bibel in der Hand fotografieren. Anschließend erklärte Justizminister Barr, der Einsatz habe nichts mit Trumps Vorhaben zu tun gehabt.



Derweil gingen in mehreren US-Großstädten erneut Menschen auf die Straße, um ein Ende von Polizeigewalt und Rassismus zu fordern. Hintergrund ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes in Minneapolis. Dort fand am Abend eine Gedenkzeremonie statt.