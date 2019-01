Das US-Repräsentantenhaus hat für eine Gesetzesvorlage gestimmt, wonach alle Bundesbediensteten nach der Beendigung der Haushaltsperre rückwirkend bezahlt werden sollen.

Dies betreffe auch Mitarbeiter, die in Zwangsurlaub geschickt worden seien, hieß es. 240 Abgeordnete votierten dafür, 170 dagegen. Auch der Senat billigte den Entwurf, der nun an Präsident Trump zur Unterschrift geht. Mehr als 800.000 Bundesbeschäftigte befinden sich im Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt auskommen.



Wegen des Streits um die Finanzierung der von Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko konnte bislang kein Haushalt verabschiedet werden. Die Demokraten lehnen die Pläne ab. Die Auseinandersetzung führte zum Stillstand von Teilen der Regierung.