In den USA hat ein Bundesgericht den sogenannten "Gewissensschutz" für Ärzte und Pflegepersonal für verfassungswidrig erklärt.

Die Regelung sah vor, dass Mitarbeiter den Dienst etwa bei Schwangerschaftsabbrüchen aus religiösen oder moralischen Überzeugungen verweigern dürfen. Ansonsten wird den medizinischen Einrichtungen mit der Streichung von Bundesmitteln gedroht. Das Bundesgericht in New York entschied nun, dass das US-Gesundheitsministerium nicht berechtigt sei, eine solch weitreichende Regelung zu erlassen.



Die Vorschrift wäre am 22. November in Kraft getreten. Mehrere Bundesstaaten und Städte hatten dagegen geklagt und argumentiert, die Vorschrift gefährde eine ausreichende Versorgung von Patienten.