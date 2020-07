In den USA hat eine Bundesrichterin weitere Informationen zur Begnadigung des Trump-Vertrauten Stone angefordert.

Die Richterin verlangte vom Justizministerium eine Kopie des Erlasses von US-Präsident Trump. Zudem fragte sie an, ob der Erlass auch für die zweijährige Entlassung unter Aufsicht gelte, die Teil des Urteils war.



Stone war im vergangenen Februar unter anderem wegen Falschaussage und Behinderung der Russland-Ermittlungen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Er sollte morgen seine Gefängnisstrafe antreten. Trump hatte seinem Freund die Haftstrafe am Freitag erlassen. Das Weiße Haus in Washington hatte unter anderem erklärt, Stone sei in dem Fall ungerecht behandelt worden und habe bereits sehr gelitten. Die US-Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch vor.