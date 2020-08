Nach anderthalbjährigen Untersuchungen hat der US-Bundesstaat New York die Waffenlobbygruppe NRA verklagt und eine Auflösung der Organisation beantragt. Es bestehe der Verdacht von Betrug und Missbrauch, erklärte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.

Über drei Jahre hinweg seien Schäden in Höhe von mehr als 64 Millionen Dollar entstanden. NRA-Chef Wayne LaPierre und drei weitere Führungsvertreter hätten in großem Umfang Gelder der Organisation veruntreut. Allein in drei Jahren habe die NRA so mehr als 64 Millionen Dollar verloren. James verwies darauf, dass Mitglieder der NRA-Führung hohe Geldsummen für persönliche Luxusreisen veruntreut und Aufträge an Familienmitglieder und Freunde vergeben hätten. Der seit knapp drei Jahrzehnten an der Spitze der NRA stehende LaPierre und die anderen Beschuldigten hätten die Organisation als "persönliches Sparschwein" betrachtet und richtiggehend "geplündert", so James. Die Vorwürfe richten sich auch gegen den früheren NRA-Schatzmeister Wilson Phillips, LaPierres früheren Stabschef Joshua Powell und den NRA-Chefjuristen John Frazer.



Der Einfluss der NRA sei so mächtig, dass sich die Organisation über Jahrzehnte jeder Kontrolle entzogen habe, erklärte sie weiter. Die NRA sei "behaftet von Betrug und Missbrauch" und müsse deswegen zerschlagen werden. "Wir ersuchen eine Auflösung der NRA, weil keine Organisation über dem Gesetz steht." Die NRA ist als Non-Profit-Organisation gemeldet und unterliegt daher besonderen Auflagen für Spenden und Wohltätigkeit.



Die Organisation wies die Vorwürfe umgehend zurück und sprach von einem politischen Manöver vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. New Yorks Generalstaatsanwältin James ist Demokratin, die NRA ist äußerst konservativ und steht traditionell den Republikanern von Präsident Donald Trump nahe.

Trump kritisiert Vorgehen gegen NRA

Trump kritisierte das New Yorker Vorgehen bereits scharf und warb für sich als Verteidiger des Rechts auf Waffenbesitz. Er bezeichnete die Klage gegen die NRA als "furchtbare Sache" und regte an, der in New York registrierte Lobbyverband solle nach Texas umziehen und dort ein "sehr gutes und schönes Leben" führen. Zugleich behauptete er, sein Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, der Demokrat Joe Biden, wolle das Recht auf Waffenbesitz abschaffen. Trump wirft den Demokraten immer wieder vor, das im zweiten Verfassungszusatz verankerte Recht auf Waffenbesitz abschaffen zu wollen. Die Demokraten sprechen sich allerdings lediglich für eine Verschärfung des Waffenrechts aus. Das Thema Schusswaffen dürfte daher im Wahlkampf vor dem 3. November eine wichtige Rolle spielen.

NRA ist wichtiger Parteispender

Die National Rifle Association ist eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen der USA und hat nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Mitglieder. Sie stemmt sich seit Jahrzehnten mit teilweise umstrittenen Methoden gegen eine Verschärfung des US-Waffenrechts. Der Einfluss der NRA ist enorm: Die Organisation kann erheblichen Druck auf Politiker ausüben und ist ein wichtiger Parteispender. Dass das Waffenrecht in den USA bis heute trotz zahlreicher Schusswaffenmassaker so locker ist, liegt nicht zuletzt an der NRA. Versuche, das Waffenrecht zu verschärfen, sind in der Vergangenheit immer wieder gescheitert.