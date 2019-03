Im Mittleren Westen der USA sind mehrere Bundesstaaten weiterhin von schweren Überschwemmungen betroffen.

Weite Teile Nebraskas sowie Gegenden in Iowa, Wisconsin und South Dakota stehen unter Wasser. Der Nationale Wetterdienst NWS sprach von "historischen Fluten". Ein Sinken der Pegelstände ist laut Vorhersage nicht in Sicht, stattdessen könnten weitere Staaten betroffen sein.



Wegen der Schneeschmelze hatten die Flüsse ohnehin schon Hochwasser. Ein schwerer Sturm brachte in der vergangenen Woche dann zusätzlichen Schnee und Regen. In Nebraska riefen 54 Städte und vier Gebiete der Ureinwohner den Notstand aus. Bislang kamen drei Menschen ums Leben. Tausende Gebäude sowie Straßen und Bahnstrecken wurden beschädigt.