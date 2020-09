Mehrere US-Bundesstaaten haben Präsident Trumps Ermunterung zur doppelten Stimmabgabe bei der Wahl im November als gesetzeswidrig zurückgewiesen.

Zweifach abzustimmen sei illegal, ganz egal, wer dazu ermuntere, hieß es in einer Stellungnahme des Bundesstaats Michigan. Justizministerin Nessel betonte, die Idee des Präsidenten sei toll für Menschen, die ins Gefängnis wollten. Ähnliche Appelle kamen unter anderem von den Wahlverantwortlichen in den Bundesstaaten North Carolina, Colorado und Arizona.



Die Behörde in North Carolina ermahnte Bürger zudem, am Wahltag entgegen des Appells des Präsidenten nicht in die Wahllokale zu kommen, um sich der korrekten Zählung der eigenen Briefwahlstimme zu versichern.

Bis zu fünf Jahre Haft

US-Präsident Trump hatte Wähler aufgerufen zu versuchen, ihre Stimme doppelt abzugeben. In einem Fernseh-Interview im Bundesstaat North Carolina sagte der Präsident, man könne seine Stimme per Briefwahl abgeben und dann dennoch ins Wahlbüro gehen. Wenn das System so gut sei, wie behauptet werde, dann werde eine zweite Stimmabgabe dort nicht möglich sein. Am Donnerstag forderte er Briefwähler zudem über Twitter auf, sich am Wahltag zusätzlich auch in die Wahllokale zu begeben.



Zweimal in derselben Wahl abzustimmen ist auch in den USA verboten. Nach US-Bundesrecht kann die Abgabe von mehr als einer Stimme bei einer Präsidentschafts- oder Kongresswahl eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar und/oder Haft von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.



Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird bei der Wahl im November mit einem besonders hohen Anteil an Briefwahlstimmen gerechnet. Trump hat wiederholt in Zweifel gezogen, dass diese Form der Stimmabgabe sicher ist.