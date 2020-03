Der US-Politiker Buttigieg ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ausgestiegen.

Mehrere Medien berichten übereinstimmend, der 38-Jährige wolle seine Bewerbung im Laufe des Tages offiziell zurückziehen. Buttigieg hatte bei der jüngsten Vorwahl am Samstag in South Carolina nur acht Prozent der Stimmen erhalten; die meisten Stimmen erhielt dort der frühere Vizepräsident Biden. Aus der ersten Vorwahl in Iowa war Buttigieg noch als Sieger hervorgegangen.