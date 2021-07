Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt künftig wieder das Maskentragen in Innenräumen.

Grund ist die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Auch vollständig Geimpfte sollten Mund und Nase bedecken, teilte die Behörde mit. Die CDC gibt nur Empfehlungen ab. Letztlich entscheiden die US-Bundesstaaten selbst. Im Mai hatte die Behörde noch erklärt, für die allermeisten Situationen sei das Maskentragen in Innenräumen für vollständig Geimpfte nicht mehr nötig.



In den vergangenen Monaten stieg die Zahl der neuen Fälle besonders in vielen südlichen US-Bundesstaaten wie Florida, Missouri oder Arkansas. Dort ist die Impfquote niedrig.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.