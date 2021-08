In den USA gibt es nun doch eine Übergangsregelung zum Räumungsschutz für einen Großteil der säumigen Mieter.

Die Gesundheitsbehörde CDC erließ ein entsprechendes Moratorium gegen Zwangsräumungen. Es gilt für 60 Tage und für Regionen mit einer hohen Zahl an Corona-Fällen. Begründet wird der Schritt mit der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus.



Wegen der Pandemie war in den USA die Regelung eingeführt worden, dass Mieter ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen müssen, auch wenn sie die Miete nicht mehr zahlen können. Dieses Moratorium war in der Nacht zu Sonntag abgelaufen. Dem amerikanischen Präsidenten und den Abgeordneten seiner demokratischen Partei war es bis zuletzt nicht gelungen, im Kongress eine Verlängerung zu erreichen. Mehr als 3,6 Millionen Menschen in den USA wären von Zwangsräumungen betroffen gewesen.

