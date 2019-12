Nach dem Machetenangriff auf eine jüdische Chanukka-Feier in den USA mit fünf Verletzten gibt es verstärkt Hinweise auf ein antisemitisches Motiv.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden im Haus des Verdächtigen Tagebücher mit judenfeindlichen Sprüchen und einem Hakenkreuz gefunden. Außerdem soll er über sein Mobiltelefon Standorte von Synagogen abgerufen und verdächtige Suchanfragen gemacht haben. Dem 37-Jährigen werden unter anderem Hassverbrechen und fünffacher versuchter Mord vorgeworfen. Er plädiert auf nicht schuldig. Laut seinen Verteidigern ist er psychisch krank.



Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbis nördlich von New York City eingebrochen und hatte fünf Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.