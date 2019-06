US-Präsident Trump will vorerst keine neuen Sonderzölle auf Importe aus China erheben.

Auf einer Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel in Osaka bestätigte Trump entsprechende Angaben der chinesischen Seite. Bei einem Treffen mit Staatschef Xi Jingping hatten sich beide Seiten darauf verständigt, ihre Handelsgepräche wieder aufzunehmen. Trump sprach von einem ausgezeichneten Treffen. Xi erklärte, Kooperation und Dialog seien besser als Spannungen und Konfrontation.



Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, begrüßte die Wiederaufnahme der Verhandlungen. Der Konflikt zwischen den USA und China bleibe dennoch das größte Risiko für die Weltwirtschaft, sagte sie in Osaka. Vorrangig sei, alle Handelshemmnisse zu beseitigen, also sowohl alte als auch neue Zölle abzuschaffen.