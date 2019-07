In Schanghai haben neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China begonnen.

Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He begrüßte US-Finanzminister Mnuchin und den Handelsbeauftragten Lightizer. Präsident Trump warf der chinesischen Seite vor Beginn der Verhandlungen vor, eine Einigung bewusst hinauszuzögern. China habe zugesagt, landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen. Dies werde aber bislang nicht umgesetzt, kritisierte Trump.



Beide Staaten hatten in den vergangenen Monaten mehrfach Sonderzölle auf Importe eingeführt. Außerdem dürfte es in den Gesprächen um den künftigen Umgang mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei gehen. Die USA stufen das Unternehmen als Gefahr für die nationale Sicherheit ein.