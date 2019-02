In den Verhandlungen zwischen den USA und China über ihren Handelsstreit gibt es offenbar Fortschritte.

US-Finanzminister Mnuchin erklärte in Peking, er und der amerikanische Handelsbeauftragte Lighthizer hätten produktive Gespräche mit dem stellvertretenden chinesischen Regierungschef Liu He geführt. Lighthizer sagte anschließend bei einem Treffen mit Präsident Xi, es gebe noch viel Arbeit zu erledigen, er sei aber optimistisch. Laut Xi sollen die Gespräche bereits in der kommenden Woche in Washington fortgesetzt werden.



Wenn es bis Anfang März keine Einigung gibt, wollen die USA neue Strafzölle erheben.