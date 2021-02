China fordert nach der Amtsübernahme von US-Präsident Biden einen Neustart der Beziehungen zwischen Washington und Peking.

In den vergangenen Jahren hätten die Vereinigten Staaten den bilateralen Dialog auf allen Ebenen abgeschnitten, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi. China sei bereit eine offene Kommunikation mit der US-Seite zu führen und sich an Gesprächen zur Lösung von Problemen zu beteiligen.



Gleichzeitig forderte er die Regierung in Washington auf, von den Strafzöllen auf chinesische Waren abzurücken und die nach seinen Worten "absurde Unterdrückung des chinesischen Technologiesektors" aufzugeben.



Das bilaterale Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt erreichte unter Ex-Präsident Trump seinen Tiefpunkt. Dessen Nachfolger Biden hat jedoch signalisiert, dass er den Druck auf die Regierung in Peking aufrechterhalten werde.

