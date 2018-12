Die Handelsgespräche zwischen den USA und China machen nach Angaben von US-Präsident Trump Fortschritte.

Ein Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnete er als lang und sehr gut. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, werde sie sehr umfassend sein und alle Themen abdecken, so Trump. Xi erklärte laut chinesischen Staatsmedien, er hoffe, dass so bald wie möglich ein Abkommen erzielt werde, das für beide Seiten vorteilhaft sei.



Trump und Xi hatten sich Anfang Dezember am Rande des G20-Gipfels auf einen Waffenstillstand im Handelskonflikt geeinigt und die Aussetzung weiterer Strafzölle vereinbart.



China und die USA sind sei Monaten in einen Handelsstreit verwickelt, in dem Sonderzölle auf zahlreiche Produkte des jeweils anderen Landes erhoben wurden.