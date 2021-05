In den USA steht der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer offenbar kurz vor der Zulassung auch für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren.

Der Nachrichtensender CNN meldete unter Berufung auf Regierungskreise, die US-Arzneimittelbehörde FDA könnte Anfang kommender Woche grünes Licht für eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe geben. Die FDA selbst erklärte lediglich, man werde den Antrag von Biontech und Pfizer so schnell und transparent wie möglich bearbeiten.



Bislang ist der Impfstoff in den USA ebenso wie in der EU nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit eine Freigabe für Kinder und Jugendliche. Mit ihrer Entscheidung ist voraussichtlich für den kommenden Monat zu rechnen. Studien von Biontech hatten ergeben, dass das Vakzin für Menschen in dieser Altersgruppe hoch wirksam und gut verträglich ist.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.