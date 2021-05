In den USA ist die Ölpipeline Colonial nach dem Hackerangriff vergangene Woche wieder in Betrieb.

Ein Konzernsprecher teilte mit, es könne jedoch noch mehrere Tage dauern, bis die Anlage wieder normal laufe. Zuletzt war im Südosten des Landes das Benzin knapp geworden. Medienberichten zufolge sind an vielen Tankstellen in den Bundesstaaten North Carolina und Georgia die Zapfsäulen leer. Es wurden Videos veröffentlicht, die Schlägereien an Tankstellen zeigen sollen. Durch die "Colonial Pipeline" fließt fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung an der Ostküste der USA. Viele Hintergründe des Cyberangriffs sind weiterhin unklar. Die Betreiberfirma hält sich bedeckt. Die Hackergruppe DarkSide, die als verantwortlich für die Attacke gilt, wollte Geld erpressen. Ob es gezahlt wurde, ist unbekannt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.