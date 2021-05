Der Betreiber der Colonial-Pipeline in den USA hat 4,4 Millionen Dollar Lösegeld an Computer-Hacker gezahlt.

Vorstandschef Blount sagte dem "Wall Street Journal", die Entscheidung sei im Interesse des Landes richtig gewesen. Das Unternehmen sei sich über das Ausmaß der Schäden unsicher gewesen. Der Betrieb der Pipeline war zeitweise eingestellt. In Teilen des Landes kam es zu Versorgungsengpässen an Tankstellen. Inzwischen ist die Pipeline wieder am Netz. Die Lösegeldzahlung erfolgte nach Informationen des "Wall Street Journals" in der Digitalwährung Bitcoin. Die von den Hackern bereitgestellten Entschlüsselungs-Codes hätten jedoch nicht ausgereicht, um das System wieder vollständig herzustellen.

