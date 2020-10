Nach Bekanntwerden der Corona-Infektion von US-Präsident Trump ist ein Test bei dessen Stellvertreter Pence negativ ausgefallen.

Der 61-Jährige sei guter Gesundheit, erklärte sein Sprecher. Auch der Test seiner Frau sei negativ gewesen. Ob sich der Vizepräsident in Quarantäne begibt, ließ der Sprecher offen.



Trump und seine Ehefrau waren heute früh positiv auf das Virus getestet worden. Sie begaben sich in Quarantäne. Trumps Arzt teilte mit, er gehe davon aus, dass der Präsident seinen Verpflichtungen ohne Unterbrechung nachgehen könne. Zuvor war bei Trumps Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt worden. Sie hatte Trump in dieser Woche zu mehreren Terminen begleitet. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt übermittelten Gesungswünsche an Trump, so auch Bundeskanzlerin Merkel. Das Weiße Haus sagte eine Wahlkampfveranstaltung der Präsidenten ab, die heute in Florida stattfinden sollte. Der Umgang mit der Pandemie ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Trump stellte das Virus wiederholt als harmlos dar und lehnte größere Schutzmaßnahmen ab. In der jüngsten Fernsehdebatte verspottete er seinen Konkurrenten Biden, weil dieser häufig einen Mundschutz trägt. In den USA sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.