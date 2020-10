Corona-Infektionen unter US-Senatoren führen zu einer erneuten Diskussion über die Nachbesetzung des freien Postens am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, verlangte, das Verfahren auszusetzen, bis das Ausmaß der Ausbreitung klar werde. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Graham, erklärte dagegen, die Kandidatin Barrett werde erstmals wie angekündigt am 12. Oktober angehört werden. Die Senatoren könnten daran nach Wunsch auch per Video teilnehmen. Zuvor hatte der am Verfahren beteiligte republikanische Senator Lee mitgeteilt, dass er positiv getestet worden sei.



Inzwischen wurde ein zweiter Fall bekannt: Auch Senator Tillis aus North Carolina ist nach eigenen Angaben infiziert.



Sowohl Lee als auch Tillis hatten am vergangenen Samstag an der Veranstaltung teilgenommen, bei der Barrett offiziell vorgestellt wurde. Die meisten Teilnehmer der Versammlung im Garten des Weißen Hauses trugen keine Masken.



Die konservative Juristin Barrett ist die Kandidatin von Präsident Trump für die Nachfolge der jüngst verstorbenen liberalen Richterin Bader Ginsburg. Die Demokraten haben Barrets schnelle Nominierung kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.