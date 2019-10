Die US-Regierung will DNA-Proben von Migranten nehmen lassen, die bei der illegalen Einreise festgenommen werden.

Das Justizministerium wolle heute entsprechende Regelungen veröffentlichen, hieß es in Washington. Nicht betroffen seien Menschen, die rechtmäßig dauerhaft in den Vereinigten Staaten wohnten, Personen, die legal einreisten und Kinder unter 14 Jahren.



Zuvor hatten bereits US-Medien darüber berichtet, dass die genetischen Informationen in einer nationalen Datenbank mit Straftätern gespeichert werden sollten.