In den USA wird erstmals eine amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten bekleiden.

Eine Mehrheit des Senats in Washington bestätigte die Nominierung der Kongressabgeordneten Haaland als Innenministerin im Kabinett Biden. Die 60-Jährige aus dem Bundesstaat New Mexico gehört zum Stamm der Laguna Pueblo.



In den USA ist das Innenministerium vor allem für die Verwaltung des bundeseigenen Landes zuständig. Das Ministerium entscheidet beispielsweise darüber, ob Naturschutzgebiete ausgewiesen werden oder ob Energiegewinnung wie Fracking erlaubt ist. In den Verantwortungsbereich fallen auch die Nationalparks sowie wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den rund 1,9 Millionen Ureinwohnern.

