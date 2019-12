Im US-Repräsentantenhaus in Washington hat die Sitzung zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump begonnen. Zum Auftakt sagte Parlamentspräsidentin Pelosi von den Demokraten, es sei eine Tatsache, dass Trump die Verfassung der Vereinigten Staaten verletzt habe.

Trump habe die Macht seines Amtes missbraucht, um einen persönlichen Vorteil auf Kosten der nationalen Sicherheit zu erlangen, so Pelosi weiter.



Die Anklage gegen Trump gilt als sicher, da die oppositionellen Demokraten in dieser Kammer des Kongresses über eine Mehrheit verfügen. Damit wäre Trump der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird.



Vor der Abstimmung über das sogenannte Impeachment ist eine mehrstündige Debatte angesetzt. Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Biden gedrängt haben soll.



Vor dem Votum über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens schickte Trump einen sechsseitigen Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. In dem Schreiben spricht Trump von einem Krieg gegen die Demokratie, der einen beispiellosen und verfassungswidrigen Machtmissbrauch darstelle. Weiter erklärte Trump, das angestrebte Amtsenthebungsverfahren sei nicht mehr als ein illegaler Umsturzversuch. Es handele sich um den Versuch, die Wahl 2016 rückgängig zu machen und die Wahl 2020 zu stehlen.



Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, wies unterdessen Forderungen der Demokraten zurück, hochrangige Mitarbeiter Trumps vor dem Senat aussagen zu lassen. Die Demokraten wollten, dass unter anderem der frühere Sicherheitsberater Bolton und der amtierende Stabschef des Weißen Hauses Rede und Antwort stehen müssen.