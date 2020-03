Der US-Politiker Buttigieg steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus.

Dies gab er in der Stadt South Bend im US-Bundesstaat Indiana bekannt, wo er mehrere Jahre Bürgermeister war. Buttigieg sagte, mit dem Rückzug seiner Bewerbung wolle er dazu beitragen, die Demokratische Partei im Wahlkampf zu einen.



Der 38-Jährige war bei der jüngsten Vorwahl am Samstag in South Carolina mit acht Prozent der Stimmen nur auf dem vierten Platz gelandet; die meisten Stimmen eerhielt dort der frühere Vizepräsident Biden. Aus der ersten Vorwahl in Iowa war Buttigieg noch als Sieger hervorgegangen. Morgen finden am sogenannten "Super Tuesday" in mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten Vorwahlen statt.