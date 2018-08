Rund zwei Jahre vor der nächsten Präsidentenwahl in den USA haben die Demokraten Veränderungen am Prozess ihrer Kandidatennominierung vorgenommen.

Der Einfluss der Superdelegierten wird demnach begrenzt. Sie sollen auf Nominierungsparteitagen künftig nur noch in einer zweiten Runde mitwählen dürfen, sollte diese nötig sein.



Superdelegierte müssen sich bei der Stimmabgabe nicht an die Ergebnisse der parteininternen Vorwahlen halten, wie es einfache Delegierte aus den Bundestaaten müssen. Während des vergangenen Vorwahlkampfes zwischen den Kandidaten Clinton und Sanders waren die Superdelegierten in die Kritik geraten. Viele hatten schon früh ihre Sympathie für Clinton erkennen lassen - zum Ärger des Sanders-Lagers.