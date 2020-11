Im Streit um die Übergabe der US-Präsidentschaft haben sich die Demokraten bei der Verwaltungsbehörde GSA beschwert.

Die GSA weigert sich bislang, dem Team des gewählten Präsidenten Biden Zugang zu Ministerien und Behörden zu verschaffen, um die Amtsübergabe vorzubereiten. In dem Brief mehrerer demokratischer Kongresabgeordneter an Behördenchefin Murphy heißt es, deren Vorgehen habe schwerwiegende Folgen. Die Politiker drohten ihr mit der Vorladung zu einer öffentlichen Anhörung.



Zuvor hatte Biden Amtsinhaber Trump eine - Zitat - "unglaubliche Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Er schloss nicht aus, die Regierung mit juristischen Mitteln zur Zusammenarbeit zu zwingen.



Ungeachtet der Kritik kündigte Trumps Anwalt Giuliani auf einer Pressekonferenz in Washington weitere Klagen gegen die Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten an. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters un der "New York Times" will Trump zudem die republikanischen Abgeordneten in Pennsylvania und Michigan dazu bringen, die jeweiligen Wahlleute zu Trumps Gunsten zu bestimmen. Reuters beruft sich dabei auf Mitarbeiter des Präsidenten. In beiden Bundesstaaten hatte Biden gewonnen; üblicherweise votieren die Wahlleute für den Sieger der Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.