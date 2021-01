Auch vor dem Kapitol in Atlanta im US-Bundestaat Georgia versammelten sich Trump-Anhänger.

Örtlichen Berichten zufolge führten einige Waffen mit sich.

In dem Bundestaat hatte sich bei den Senats-Stichwahlen nach dem Politiker Warnock auch der zweite Kandidat der Demokraten, Ossoff, durchgesetzt. Die Partei des künftigen Präsidenten Biden übernimmt somit von den Republikanern die Kontrolle im Senat in Washington. Da die Demokraten im Repräsentantenhaus bereits die Mehrheit haben, kann Biden mit einer parlamentarischen Mehrheit in seine Amtszeit starten.

