Mehr als eine Woche nach der US-Kongresswahl haben die Demokraten einen weiteren Sitz im Repräsentantenhaus erhalten.

Der Politiker Golden wurde von der Wahlkommission in seinem Wahlkreis in Maine zum Sieger erklärt, wie die Nachrichtenagentur AP meldet. Die Demokraten haben damit ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus weiter ausgebaut. Der unterlegene Amtsinhaber Poliquin von den Republikanern, der zunächst noch vorne gelegen hatte, reichte Klage ein. Sein Sprecher bezeichnete das Wahlsystem als verfassungswidrig.



Die 2016 eingeführte Regelung ermöglicht es den Wählern, alle Kandidaten nach ihrer Präferenz zu reihen. Wenn keiner eine Mehrheit bekommt, fallen die an letzter Stelle Stehenden heraus. Deren Stimmen entfallen dann auf die anderen Kandidaten und es wird noch einmal nachgezählt.