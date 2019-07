Die Pläne von US-Präsident Trump für den Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten stoßen auf Kritik.

Die Feiern beginnen in der kommenden Nacht. Politiker der Demokraten werfen Trump vor, sich auf Kosten der Steuerzahler in Szene setzen zu wollen. Senator Schumer sprach von einem "verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit". Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Clinton sagte, ein Präsident der Vereinigten Staaten sollte es nicht nötig haben, seinen Patriotismus auf diese Weise zu demonstrieren.



Trump will nach seinen eigenen Worten "eine der größten Feierlichkeiten in der Geschichte" der USA abhalten. Kampfflugzeuge sollen über Washington fliegen, Panzer werden ausgestellt. Auf den Stufen des Lincoln Memorial will der Präsident eine Rede halten. Mit seiner Parade bricht Trump mit den üblichen Gepflogenheiten zum 4. Juli.