Die US-Demokraten haben Joe Biden als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert.

Der 77-Jährige erhielt bei dem weitgehend virtuell veranstalteten Parteitag wie erwartet die dafür erforderliche Zahl an Delegiertenstimmen. Das berichten übereinstimmend mehrere amerikanische Fernsehsender.



Zuvor riefen die früheren US-Präsidenten Carter und Clinton zur Wahl Biden auf. Der 95-jährige Carter sagte in einer Audiobotschaft, die USA verdienten eine Person mit Urteilsvermögen und Integrität und jemanden der ehrlich und fair sei. Biden setze sich für das ein, was am besten für das amerikanische Volk sei. Clinton betonte, von der Wahl hänge die Zukunft des Landes ab. Unter Präsident Trump gebe es nur Chaos und die Gewissheit, dass die Verantwortung für Fehlentwicklungen bestritten werde.