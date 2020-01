Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben nach eigenen Angaben weitere belastende Beweise für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump.

Dabei handele es sich unter anderem um vertrauliche Telefondaten im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre, heißt es in einer Mitteilung von vier demokratischen Ausschussvorsitzenden. Da diese Daten sensible persönliche Informationen enthielten, würden sie nicht öffentlich gemacht. Außerdem habe ein Mann namens Lev Parnas, der Verbindungen zu Trumps Anwalt Giuliani habe, dem Geheimdienstausschuss belastendes Material zur Verfügung gestellt.



Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus will heute die Anklagepunkte gegen Trump an den Senat weiterleiten. In der nächsten Woche könnte dann der eigentliche Prozess beginnen. Im Senat halten die Republikaner die Mehrheit, eine Verurteilung Trumps gilt deshalb als unwahrscheinlich.