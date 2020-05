In den USA verlangen die oppositionellen Demokraten von der Regierung Auskunft über die angebliche gescheiterte Invasion in Venezuela.

Der Kongress müsse wissen, ob amerikanische Bürger und Firmen in Venezuela Gesetze gebrochen hätten, erklärte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Engel. Zudem müsse geklärt werden, ob die Regierung von Präsident Trump in derartige Aktivitäten eingeweiht gewesen sei.



Die venezolanische Führung hatte vor einigen Tagen erklärt, einen Angriff von Söldnern abgewehrt zu haben. Die Gruppe habe "terroristische Anschläge" zum Sturz von Präsident Maduro geplant. Mehr als 40 Personen sollen festgenommen worden sein, unter ihnen zwei frühere US-Soldaten.



US-Präsident Trump bestreitet eine Beteiligung seiner Regierung an dem angeblichen Umsturzversuch. Der Chef einer privaten Sicherheitsfirma im Bundesstaat Florida gab jedoch zu, von ihm entsandte Söldner seien in Venezuela aktiv, um Maduro von der Macht zu entfernen.