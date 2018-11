In den USA haben die Demokraten Präsident Trump vor einer Begnadigung seines verurteilten ehemaligen Wahlkampfmanagers Manafort gewarnt.

Dies wäre ein krasser und inakzeptabler Machtmissbrauch Trumps, schrieb der demokratische Senator und stellvertretende Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses, Warner, per Twitter. Das Begnadigungsrecht sei kein persönliches Instrument für den Präsidenten, um sich und seine Freunde zu schützen. Trump hatte zuvor gegenüber der "New York Times" erklärt, eine Begnadigung Manaforts sei nicht vom Tisch.



Der frühere Wahlkampfleiter des Präsidenten war im Spätsommer in zwei Prozessen unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Bankbetrugs und der Behinderung der Justiz schuldig gesprochen worden. Ihm droht eine jahrzehntelange Haftstrafe.