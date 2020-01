Das geplante Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump nimmt konkretere Züge an.

Das Repräsentantenhaus in Washington will nach Angaben seiner demokratischen Vorsitzenden Pelosi morgen über die Weiterleitung der Anklageschrift an den Senat abstimmen. Sobald die Anklagepunkte im Senat vorliegen, kann dort das Verfahren beginnen. Die Schrift wurde bislang nicht weitergeleitet, weil es Streit über die Gestaltung des Prozesses gibt. So fordern die Demokraten, mindestens vier Schlüsselzeugen in der Ukraine-Affäre vorzuladen sowie die Einsicht in Regierungsdokumente. Die Republikaner lehnen das ab. Da sie im Senat die Mehrheit haben, gilt es als unwahrscheinlich, dass Trump des Amtes enthoben wird.



Die Demokraten werfen dem Präsidenten Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen im Kongress vor.